LISBON, Portugal, 5. März 2024 /PRNewswire/ -- Aptoide, der Pionier im weltweiten alternativen Vertrieb von Android-Apps, hat eine neue Kampagnen-Website mit dem Titel Leveling the game veröffentlicht, die auch einen Offenen Brief der Aptoide-Gründer enthält, um die vollständige Einhaltung des EU-Gesetzes über digitale Märkte (Digital Markets Act, DMA) von den Gatekeepern zu fordern und die Regulierungsbehörden aufzufordern, weitere Maßnahmen gegen wettbewerbswidrige Praktiken von digitalen Gatekeepern zu ergreifen. Seit 2011 setzt sich Aptoide lautstark für einen fairen Wettbewerb auf dem Markt für mobile Apps ein und stellt die Marktdominanz von Tech-Giganten wie Google immer wieder in Frage.

Mit der für März 2024 angesetzten Frist für die vollständige DMA-Konformität von Gatekeepern sieht Aptoide dies als einen kritischen Zeitpunkt für das Erreichen echter Fairness in digitalen Märkten. Das Unternehmen weist jedoch auch darauf hin, dass es nach wie vor erhebliche Hindernisse gibt, insbesondere durch Apples jüngste DMA-bezogene Vorschläge, die die Einführung einer Core Technology Fee (CTF) und restriktive Bedingungen beinhalten, die den Zugang von Entwicklern zu alternativen Plattformen einschränken.

„Aptoide hat sich immer für einen digitalen Marktplatz eingesetzt, auf dem Innovation gedeiht und Fairness herrscht", sagte Paulo Trezentos, CEO und Mitbegründer von Aptoide. „Die DMA ist ein richtungsweisender Schritt in diese Richtung, aber es ist klar, dass einige Tech-Gatekeeper nicht bereit sind, ihren Würgegriff über die Mobilfunkindustrie loszulassen. Wir müssen weiterhin auf Reformen drängen, die wirklich gleiche Bedingungen für alle schaffen."

Aptoide argumentiert, dass die von Apple vorgeschlagenen Änderungen vor allem dazu dienen, seine Marktdominanz zu erhalten, anstatt einen echten Wettbewerb zu fördern. Die Kontrolle wird aufrechterhalten, indem alternativen App-Stores unverhältnismäßig hohe Gebühren auferlegt werden und Nutzer durch komplexe Installationsprozesse und irreführende Warnungen davon abgehalten werden, Ökosysteme anderer Anbieter zu erkunden.

Álvaro Pinto, Mitbegründer und COO von Aptoide, fügte hinzu: „Wir befinden uns in einem entscheidenden Moment, in dem die Maßnahmen der Regulierungsbehörden die Zukunft der digitalen Märkte bestimmen werden. Die halbherzigen Reformen von Apple im Rahmen der DMA sind einfach nicht ausreichend. Wir müssen sicherstellen, dass der Gedanke des DMA nicht in Schlupflöchern und Halbheiten untergeht."