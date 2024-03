Speyer (ots) - Die Kanzleibooster GmbH hat für ihre herausragenden

Arbeitgeberqualitäten nach den Jahren 2022 und 2023 auch das kununu Top

Company-Siegel 2024 erhalten. Das Siegel, das Unternehmen mit hoher

Mitarbeiterzufriedenheit auszeichnet, wird auf Grundlage unabhängiger

Mitarbeiterbewertungen auf der Arbeitgeber-Bewertungsplattform kununu vergeben.

Wie die Geschäftsführer Michael Wohlfart und Bastian Schoder mitteilten, gehört

die Kanzleibooster GmbH damit zu den Unternehmen mit dem besten Arbeitsumfeld in

Deutschland.



Geschäftsführer Michael Wohlfart: "Wir freuen uns, die Auszeichnung mit dem Top

Company-Siegel 2024 von kununu entgegennehmen zu dürfen. Unsere Mitarbeiter

leisten täglich Großes und für uns hat es oberste Priorität, ihnen dafür die

nötige Wertschätzung entgegenzubringen. Dass uns das gelingt, bestätigt nun auch

die Auszeichnung. Wir sind stolz darauf, zu den wenigen Unternehmen zu gehören,

die die Qualitätskriterien erfüllen."





Unter der Leitung von Michael Wohlfart und Bastian Schoder fungiert dieKanzleibooster GmbH als führendes Beratungsunternehmen, das es sich zur Missiongemacht hat, Steuerkanzleien im gesamten Bundesgebiet durch die Einführung neuerStrategien und Prozesse zeitlich zu entlasten und zukunftsfähiger aufzustellen.Gemeinsam mit ihren Kunden begeben sich Michael Wohlfart und Bastian Schodernicht nur auf die Suche nach nachhaltigen Lösungen, sondern begleiten sie auchbei deren Umsetzung engmaschig.Um das kununu Top Company-Siegel 2024 zu erhalten, musste die KanzleiboosterGmbH bestimmte Kriterien erfüllen: Dazu gehören in erster Linie siebenBewertungen von Mitarbeitern seit Bestehen des Profils, inklusive zwei neuerBewertungen aus den letzten zwölf Monaten. Hinzu kommt ein Mindestscore von 3,8von 5 Sternen, der sowohl die einzelnen Bewertungen als auch die Gesamtbewertungbetrifft - dieser Score darf in den letzten zwölf Monaten nicht unterschrittenworden sein."Wir sind stolz, all diese Kriterien zu erfüllen. Das kununu Top Company-Siegel2024 zeigt uns, dass wir als Arbeitgeber auf dem richtigen Weg sind und dass esuns gelingt, unseren Mitarbeitern genau die Wertschätzung entgegenbringen zukönnen, die sie wirklich verdient haben", so Bastian Schoder.