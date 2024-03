LONDON (dpa-AFX) - Die Briten gehen davon aus, dass Russland seinen neuesten Kampfpanzer Armata auch aus Sorge vor einem Reputationsverlust bisher nicht im Angriffskrieg gegen die Ukraine nutzt. "Es ist fast sicher, dass der Kampfpanzer T-14 Armata bis heute nicht in der Ukraine eingesetzt wurde", teilte das Verteidigungsministerium in London am Dienstag auf der Plattform X (früher Twitter) mit.

Das liege höchstwahrscheinlich daran, dass es dem Ruf schaden könnte, wenn das ""Prestige"-Fahrzeug" im Kampf verloren gehe, und zudem größere Mengen produziert werden müssten, was bisher nur mit anderen Varianten erfüllt werden könne.