Koblenz (ots) - Die Debeka-Versicherungsgruppe setzt sich weiter für eine

Verbesserung des Gesundheitssystems ein. Eine Stärkung sieht der größte private

Krankenversicherer in Deutschland durch die Weiterentwicklung der privaten

Krankenversicherung, zum Beispiel auch durch den Ausbau der betrieblichen

Krankenversicherung. Das teilte der Vorstandsvorsitzende Thomas Brahm heute im

Rahmen der Jahrespressekonferenz mit. Er bezieht sich auf eine aktuelle

repräsentative Studie von Civey im Auftrag der Debeka. Dabei gaben zwei Drittel

der Befragten an, dass sie in den nächsten fünf Jahren eine Verschlechterung

ihrer Gesundheitsversorgung befürchten. Brahm präsentierte auch die Ergebnisse

der Unternehmensgruppe des Jahres 2023. Die Debeka verzeichnet hier erneut einen

Zuwachs an Mitgliedern und zieht eine positive Leistungsbilanz zugunsten ihrer

Versicherten.



Betriebliche Krankenversicherung soll Gesundheitssystem stärken







Vorstandsvorsitzende der Debeka neben der Stärkung der privaten Vollversicherung

auch die Notwendigkeit einer stärkeren Förderung von betrieblichen

Vorsorgelösungen. Angesichts der Herausforderungen im staatlichen

Versorgungssystem sei es entscheidend, dass Unternehmen und private Haushalte

vermehrt auf private und kapitalgedeckte Lösungen setzen, um ihre Zukunft

abzusichern.



65,9 Prozent der Deutschen befürchten, dass sich ihre Gesundheitsversorgung in

den nächsten fünf Jahren eher bzw. eindeutig verschlechtern wird. Das ergab eine

im Februar durchgeführte repräsentative Umfrage von Civey im Auftrag der Debeka.

Lediglich 8,4 Prozent glauben, dass sich ihre Gesundheitsversorgung eindeutig

oder eher verbessern wird.



"Diese Umfrage überrascht meines Erachtens nicht wirklich - zu offensichtlich

sind die Anzeichen dafür, dass das aktuell noch vergleichsweise hohe

Versorgungsniveau im Krankheitsfall in Zukunft nicht mehr aufrechterhalten

werden kann", so Brahm.



Eine Möglichkeit, zumindest auf der Leistungsseite Lücken im Gesundheitswesen zu

schließen, besteht laut Debeka auch und gerade für gesetzlich Versicherte in der

betrieblichen Krankenversicherung (bKV). Sie kann Lücken in der gesetzlichen

Versorgung schließen und steigert gleichzeitig die Attraktivität der Arbeitgeber

in einem umkämpften Fachkräfte-Markt. Knapp zwei Drittel der Beschäftigten in

Deutschland (63,3 Prozent) begrüßen es, wenn ihr Arbeitgeber eine betriebliche

Krankenversicherung anbietet. Das ergab kürzlich eine repräsentative Umfrage im Seite 2 ► Seite 1 von 3

