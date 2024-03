N.Y./München (ots) - Im Rahmen der europäischen Expansion baut Alvarez & Marsal

(https://www.alvarezandmarsal.com/) seine Expertise im Bereich Commercial Due

Diligence (CDD) weiter aus. 10 erfahrene Experten, darunter Benedikt Hörnler als

neuer Senior Director, bauen das CDD-Angebot europaweit auf. Ziel ist es, eine

umfassende CDD-Dienstleistung anzubieten, die Hand in Hand mit den operativen,

steuerlichen und finanziellen Aspekten einer Transaktion geht und es A&M

ermöglicht, ein integriertes DD-Angebot am Markt anzubieten.



Die strategische Verstärkung und die Expertise von Benedikt Hörnler

unterstreicht die Ambitionen von A&M, auch im Bereich Commercial Due Diligence

ein führender Wettbewerber zu werden.





Herr Hörnler verfügt über umfangreiche Erfahrung in der Durchführung und Leitungvon mehr als 100 CDD-Projekten mit mittleren und großen Private EquityGesellschaften und mittelständischen Unternehmen. Seine Expertise basiert aufeinem akademischen Hintergrund in künstlicher Intelligenz, maschinellem Lernenund Datenanalyse. Vor seiner Tätigkeit bei A&M war Benedikt Hörnler SeniorDirector bei Simon-Kucher & Partners.Das Global Commercial Due Diligence Center of Excellence von A&M nutzt dieumfassende operative, branchenspezifische und funktionale Expertise unsererExperten, um schnell fundierte Bewertungen und praktische Perspektiven zuliefern. Durch die Kombination von Branchenkenntnis und quantitativer Analysekann A&M schnell kommerzielle Bewertungen erstellen.A&M ist ein bevorzugter Partner für Kunden, die Commercial Due DiligenceDienstleistungen benötigen. Das Unternehmen unterstützt seine Kunden auch nachAbschluss einer Transaktion mit Dienstleistungen in den Bereichen Carve-out, M&Aund Integration sowie bei der Verbesserung der operativen Performance.Steffen Kroner (https://www.linkedin.com/in/steffen-kroner/) , Managing Directorund Co-Head Deutschland bei Alvarez & Marsal , kommentiert: "Mit BenediktHörnler gewinnen wir einen ausgewiesenen Experten im Bereich Private Equity undDigitalisierung für unser Team. Seine Expertise und sein tiefgreifendesBranchenverständnis werden unsere Commercial Due Diligence-Praxis entscheidendverstärken."Mike Trenouth (https://www.linkedin.com/in/mike-trenouth-8492413/) , ManagingDirector und Co-Head Private Equity bei Alvarez & Marsal, fügt hinzu: "Wirfreuen uns sehr, Benedikt Hörnler in unserem wachsenden europäischen CDD-Teambegrüßen zu dürfen. Seit November haben wir 10 erfahrene Kollegen in das Teamund bauen bereits eine starke Präsenz auf dem europäischen CDD-Markt auf."