Core Assets weist extra Goldbonus auf CRD-Porphyr-Projekt Silver Lime nach

Core Assets Corp. (CSE:CC; FSE:5RJ; OTC. QB:CCOOF) hat auf seinem CRD-Porphyr-Projekt Silver Lime im Atlin Mining District im Nordwesten von British Columbia jetzt auch auf der zentralen Blue Liegenschaft systematisch verbreitete Goldmineralisierung nachgewiesen. Die Goldmineralisierung bei Silver Lime scheint in späten flüchtigen Kalzitadern zu liegen, die von steil abfallenden Verwerfungen herrühren, die Schiefer, Marmor, lokale porphyrische Erzgänge und Zonen mit massivem Sulfid betreffen. Die Geologen vermuten, dass die goldhaltigen Fluide zeitlich nachgeordnet dieselben strukturellen Pfade nutzten, die die früheren massiven sulfidhaltigen Erzfluide konzentrierten. Damit würden diese neu entdeckten, steilen Kanäle zu ausgezeichneten Bohrzielen sowohl für hochgradige Massivsulfide als auch für späte Goldmineralisierungen. Gold könnte den Wert der hochgradigen Skarn- und Karbonatverdrängungsziele nochmals erhöhen.

Die erkundete Ausdehnung des CRD-Porphyr-Projekts Silver Lime misst derzeit 10 km mal 9,5 km und weist an der Oberfläche einen durchschnittlichen Gehalt von 83 g/t Ag, 0,22 % Cu, 1,8 % Pb, 3,4 % Zn und 0,16 g/t Au (700 Proben) auf. Eine hochgradige Karbonat-Ersatzmineralisierung wurde in gefaltetem Marmor-Grundgestein mit einer Mächtigkeit von bis zu 250 Metern beobachtet. Im Jahr 2022 wurde eine Ag-Zn-Pb-Cu-haltige Mineralisierung in der Nähe des Bodens von Sulphide City-Loch SLM22-006 in einer Tiefe von 453 Metern durchteuft.