Konjunkturdaten

08:00 Uhr, Deutschland: Handelsbilanz 01/24

09:30 Uhr, Deutschland: HCOB Einkaufsmanagerindex Baugewerbe 02/24

10:30 Uhr, Großbritannien: S&P Einkaufsmanagerindex Baugewerbe 02/24

11:00 Uhr, EU: Einzelhandelsumsatz 01/24

13:00 Uhr, USA: MBA Hypothekenanträge

14:15 Uhr, USA: ADP Beschäftigungsänderung 02/24

16:00 Uhr, USA: Großhandel, Lagerbestände und Umsatz 01/24

16:00 Uhr, Kanada: Zentralbank, Zinsentscheid

20:00 Uhr, USA: Fed Beige Book



