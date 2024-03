Traumvillen in der Natur, ein Penthouse mit direktem Wasserzugang und unverbaubare Panoramablicke – die CREST Investment GmbH hat sich auf exklusive Immobilienprojekte spezialisiert. Überwiegend in Berlin und meist am Wasser.

Highend und Highlights

Hinter den Projekten stehen Marvin Wegner und dessen Vater Daniel mit ihrer CREST Investment GmbH. Seniorchef Daniel kann auf gut 35 Jahre Erfahrungen in der Immobilienbranche zurückgreifen – und zwar auf allen Ebenen von der Rundum-Projektentwicklung bis zupackender Handwerkskunst. Nicht ohne Grund gilt das Vater-Sohn-Team als erste Adresse bei der Auswahl, Konzeption, Finanzierung und Entwicklung von erlesenen Wohnprojekten.

Luxuswohnungen gibt es in Berlin einige. Doch CREST wartet mit Highend auf – und das fast immer spektakulär am Wasser. Ein Merkmal, das Berlin deutlich von den meisten europäischen Hauptstädten abhebt und international eher unbekannt ist, wie die beiden in Gesprächen mit Investoren und Kaufinteressenten regelmäßig feststellen.

Geschäftsführer Marvin Wegner bringt es daher auf den Punkt: „Wir machen fast nur noch Wasserlagen“. Und da bietet Berlin und Umland so einiges: Wannsee und Müggelsee, Havel und Spree, Teltowkanal und Tegeler See bis hin zum Scharmützelsee in Bad Saarow, wo CREST – wenig überraschend – ebenfalls mit einem Vorhaben präsent ist. Mit dieser feinen Auswahl, inklusive Umsetzung auf höchstem Niveau, hat sich CREST ein eigenes Segment erschlossen. Nicht umsonst gehören denn auch Spitzensportler, Influencer, Künstler, Diplomaten, Startup-Unternehmer und Spitzenmediziner zur Zielgruppe.

Qualität in einer eigenen Liga

2016 gegründet, strebt die Firma nichts Geringeres an als den Gipfel – eine der Wortbedeutungen des englischen Begriffes „Crest“. Ganz oben befindet sich auch die Qualität: Ob ausgefeilte Lichteffekte, Granitsteine oder elektronisch programmierbare Duschen – von Beginn an hat Daniel Wegner in all seinen Objekten auf erlesenste Materialien und entsprechende Verarbeitung gesetzt. Oft war er Vorreiter – und wenn es etwas nicht gab, legte er kurzerhand persönlich Hand an. Qualität bis hin zur Detailverliebtheit war für ihn nie verhandelbar, sondern eine Einstellung, die ihm in Fleisch und Blut übergegangen ist – eine Philosophie, die er auch an Sohn Marvin weitergegeben hat. Deutschland und besonders Berlin sind designtechnisch ja nicht der Nabel der Welt. Die Wegners möchten daher „internationale Trends zu uns holen – und diese mit deutscher Präzision und Handwerkskunst perfektionieren“, sagt Marvin Wegner.

Luxusimmobilien – Oasen in einer schnelllebigen Welt

Um die hohe Qualität auf Gipfelniveau zu gewährleisten, macht CREST möglichst viel selbst. Zu den 40 Mitarbeitern zählen daher nicht weniger als vier eigene Architekten und ein breit aufgestelltes Handwerkerteam, inklusive Tief- und Trockenbaumeistern, Heizungs- und Anlagenmechanikern, Malern und Elektrikern. Und damit von dem Anspruch nicht nur die Kunden profitieren und er vielmehr auch direkt auf das Wirken des Unternehmens ausstrahlt, haben sich die Wegners eines ihrer Objekte, die Borsigvilla, für ihren neuen Firmensitz reserviert.

Begonnen hat dieser Höchstanspruch einst in einem Sanierungsprojekt in Prenzlauer Berg. Das Projekt wurde zu einem ersten Leuchtturm. Käufer aus Monaco, London und deutsche A-Prominenz rissen sich um die Wohnungen, die von der Ausstattung und auch preislich alles toppten, was zu dieser Zeit auf dem Berliner Markt war. Das Penthouse ging zu einem damaligen Rekordpreis weg. „Da habe ich gesehen, was in Berlin möglich ist – inklusive Luft nach oben“, so der Seniorchef.

Wachstumsturbo eingelegt

Das Potenzial für die CREST-Marktnische ist da: Dank Internetbranche, Erbengeneration, Influencern und Startups ist seit gut 15 Jahren auch in Berlin viel Geld im Umlauf – Vermögen, das wiederum zu einen ordentlichen Teil in passenden Wohnraum investiert werden möchte.

CREST bietet hier die gesamte Verwertungskette: Akquisition, Entwicklung, Verkauf oder Vermietung und setzt Standards. Nicht nur bei den Apartments und Villen, Seeblicken, Materialien und hochwertigen Extras – sondern auch mit der Unternehmensentwicklung.

CREST ist als Projektentwickler in zweiter Generation fest am Berliner Markt etabliert und gehörte 2021 zu den Top 3-Wachstums-Champions von FOCUS Business im Grundstücks- und Wohnungswesen; branchenübergreifend lag das Unternehmen auf Platz 33. Bei den gut zwei Dutzend Projekten – abgeschlossen, in Planung und in der Umsetzung – wird ein dreistelliger Millionenbetrag bewegt. Das Geschäft entwickelt sich so rasant, dass sogar die Financial Times CREST im Jahr 2021 zu den 1000 schnellst wachsenden Unternehmen in Europa zählte.