STRASSBURG (dpa-AFX) - Der Europarat sieht die Arbeit von Journalistinnen und Journalisten in Europa teilweise bedroht. Der rechtswidrige Einsatz von Spähsoftware gegen Medienschaffende, einschüchternde Klagen und die prekäre Lage von Reportern im Exil gehörten zu den größten Hindernissen für die Pressefreiheit, heißt es in einem Bericht einer Partnerorganisation des Europarats zum Schutz von Journalisten, der am Dienstag in Straßburg und Thessaloniki veröffentlicht wurde.

Demnach ist die digitale Sicherheit von Journalisten durch den anhaltenden Einsatz von Spyware-Technologie gefährdet. Deshalb sollen die Mitgliedsstaaten des Europarats Journalistinnen und Journalisten den größtmöglichen Schutz vor Spionageprogrammen und Abhörmaßnahmen einräumen, forderten die Autoren.