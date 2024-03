Bonn/Berlin (ots) - Die Zahl der Pkw-Neuzulassungen lag im Februar 2024 laut demKraftfahrt-Bundesamt (KBA) bei rund 217.400 Einheiten und damit um plus 5,4%über dem Vergleichswert des Vorjahres. Zuwächse verzeichneten Benziner (plus2,3%), Diesel (plus 9,7%) und sogar Plug-in-Hybride (plus 22,3%). Die Zahl derneu zugelassenen Pkw mit rein batterieelektrischem Antrieb (BEV) lag bei 27.479und damit um minus 15,4% unter dem Ergebnis des Vorjahresmonats."Bei den gesunkenen Zulassungszahlen von rein batterieelektrisch betriebenen Pkwzeigen sich die ersten Auswirkungen der fast durchgängig niedrigenAuftragseingänge aus dem Vorjahr", so ZDK-Vizepräsident Thomas Peckruhn,Sprecher des Fabrikatshandels in Deutschland. "In diesem Jahr kommt dieVerunsicherung der Kaufinteressierten aufgrund des abrupten Stopps derUmweltprämie hinzu. Das wird sich insbesondere negativ auf die Zulassungen derE-Autos von Privatkunden auswirken."Im Januar und Februar sind laut dem KBA rund 431.000 neue Pkw und damit 11,8%mehr zugelassen worden als im Vergleichszeitraum des vergangenen Jahres. DerGebrauchtwagenmarkt zeigte sich im Februar stark verbessert. Mit rund 546.800Besitzumschreibungen lag der Wert um 19,8% über dem Vergleichswert desVorjahres. In den ersten beiden Monaten dieses Jahres wechselten rund 1,074 Mio.Pkw die Besitzer, das waren 13,4% mehr als im vergleichbaren Vorjahreszeitraum.Pressekontakt:Ulrich Köster, ZDK-PressesprecherTel.: 0228/ 91 27 270E-Mail: mailto:koester@kfzgewerbe.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/7865/5728553OTS: ZDK Zentralverband Deutsches Kraftfahrzeuggewerbe e.V.