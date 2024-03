Seite 2 ► Seite 1 von 6

Stuttgart (ots) - Die SV blickt zurück auf ein sehr gutes Geschäftsjahr in einemdynamischen und herausfordernden Umfeld. Trotz globaler Unsicherheiten, einerschwierigen gesamtwirtschaftlichen Lage, hoher Inflation und Konsumzurückhaltungentwickelte sich die SV 2023 weiter positiv. Die Gesamtbeiträge konnten trotzdeutlich gesunkener Einmalbeiträge in der Lebensversicherung gesteigert werden.In der Schaden-Unfallversicherung wie auch in der Altersvorsorge gegen laufendenBeitrag verzeichnete die SV ein historisch starkes Neugeschäft. Die SV richtetsich zukunftsorientiert aus und unterstützt als verantwortungsvollerKapitalanleger die Energiewende in Deutschland durch die Beteiligung amÜbertragungsnetzbetreiber TransnetBW. Mit dem Kauf weiterer Schadensaniererverstärkt die SV ihr Kundenversprechen "damit was passiert, wenn was passiert"."Mit unseren Ergebnissen 2023 sind wir sehr zufrieden. In derSchaden-Unfallversicherung ist unser Beitragswachstum mit 12 Prozent fastdoppelt so hoch wie im Markt. In der Lebensversicherung haben wir bei denlaufenden Beiträgen das beste Neugeschäft nach 2004 erzielt. Es freut uns sehr,dass unsere Vertriebspartner so viele Menschen davon überzeugen konnten, dassdie lebenslange Rente ein Alleinstellungsmerkmal darstellt und einunverzichtbarer Bestandteil in der ergänzenden Altersvorsorge ist," sagte Dr.Andreas Jahn, Vorstandsvorsitzender der SV bei der Präsentation der vorläufigenZahlen.Die SV verzeichnete in der Lebensversicherung mit 3,05 Milliarden Euro (Vorjahr:2,84) eine erfreulich hohe Neugeschäfts-Beitragssumme. Bei den laufendenBeiträgen stieg die Beitragssumme im Neugeschäft in der privaten undbetrieblichen Altersversorgung mit 2,66 Milliarden Euro (2,28) auf den höchstenWert der vergangenen 20 Jahre. Die Einmalbeiträge belaufen sich auf 391,9Millionen Euro, 2022 waren es noch 558,4 Millionen Euro. Entsprechend sind dieBeiträge in der Lebensversicherung um 10,8 Prozent gesunken.In der Schaden-Unfallversicherung sind die Beiträge auf 2,06 Milliarden Euro(1,84) gestiegen. Das Wachstum um 12,0 Prozent resultierte aus Anpassungen imBestand, aber auch aus einem starken Neugeschäft; mit 150,3 Millionen Euro(105,0) wurde ein historisches Rekordergebnis erreicht. Deutlich gestiegen sinddie Schadenaufwendungen infolge inflationsbedingt höherer Reparaturkosten undvermehrter Unwetterschäden. Die Aufwendungen für Elementarschäden stiegeninsgesamt auf 326,8 Millionen Euro (101,9).In Summe stiegen die gebuchten Bruttobeiträge im selbst abgeschlossenen Geschäft(saG, ohne Pensionsfonds) um 1,5 Prozent auf 3,44 Milliarden Euro (3,39). Die SVPensionsfonds AG hat 2023 78,4 Millionen Euro (50,8) Prämieneinnahmen