Anlass der Studie: Update

Empfehlung: Kaufen

seit: 05.03.2024

Kursziel: 60,00 EUR (zuvor: 75,00 EUR)

Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten

Letzte Ratingänderung: -

Analyst: Nils Scharwächter



Konzernabschluss 2023 bestätigt vorläufige Zahlen - Ausblick für 2024 mit weiterem Aufwärtspotenzial



Die CLIQ Digital AG hat nun den testierten Konzernabschluss für 2023 vorgelegt, mit dem die vorläufig vermeldeten Zahlen bestätigt wurden. Darüber hinaus gab das Unternehmen bekannt, der Hauptversammlung vorzuschlagen, die Dividende gänzlich auszusetzen und auf Basis des HV-Beschlusses von 2022 die Kapitalrückführung an die Aktionäre stattdessen über ein Aktienrückkaufprogramm umzusetzen.



Solide operative Performance in 2023 - herausfordernde zweite Jahreshälfte: Mit dem Konzernabschluss wurden die vorläufigen Zahlen bestätigt (Umsatz: 326,4 Mio. EUR; +18,2% yoy; EBITDA: 50,3 Mio. EUR; +15,6% yoy). Zwar verfehlte das Unternehmen erlösseitig damit erstmals die kommunizierte Guidance (>345 Mio. EUR), konnte aber dennoch ein EBITDA über der Prognose erzielen (>50 Mio. EUR). Außerdem konnte CLIQ die Gewinnung von weiteren profitableren Kunden als Erfolg verbuchen, was die spürbare Steigerung des Kunden-LTV (2023: 85 EUR je Kunde; +17% yoy) bzw. der gesamten Kundenbasis unterstreicht (per 31.12.2023: rd. 164 Mio. EUR). Der Lifetime-Value der Kundenbasis gibt die künftigen Erlösströme von den Bestandsmitgliedschaften über die geschätzte (individuelle) Rest-Lebenszykluszeit wider. Dank der starken Bilanz ist CLIQ in der Lage, das kürzlich begonnene Aktienrückkaufprogramm aus der aktuellen Liquidität und dem künftigen operativen CF (operativ: 30,3 Mio. EUR; FCF: 18,6 Mio. EUR) zu finanzieren. Zum Ende des Geschäftsjahres lagen keine Finanzverbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten vor, wodurch sich die Net Cash-Position exkl. Leasing weiter um etwa 5,8 Mio. EUR auf 15,7 Mio. EUR verbesserte.

Neue Kapitalrückführungsstrategie beschlossen: Für 2023 wird die von uns bisher angenommene Dividende (MONe: 1,98 EUR je Aktie) ausgesetzt und stattdessen ein Aktienrückkaufprogramm initiiert, mit dem in den kommenden 12 Monaten eigene Aktien im Wert von bis zu 13 Mio. EUR zurückgekauft werden. Der HV-Beschluss von 04/2022 ermächtigt CLIQ dazu, bis zu 646.871 Aktien (rd. 10%) über die Börse zu erwerben. Der Aktienrückkauf dürfte sich sowohl auf das Ergebnis je Aktie als auch auf das Kursniveau positiv auswirken. Auch in den kommenden Jahren wird CLIQ prüfen, auf welche Weise und in welchem Umfang die Aktionäre an der Unternehmensentwicklung beteiligt werden.



Ausblick für 2024 unter Konsensus: Mit einem avisierten Top Line-Korridor von 360 bis 380 Mio. EUR liegen die Erwartungen für das Gesamtjahr 2024 spürbar unter dem Konsensus (rd. 403 Mio. EUR). Ebenso stellte das Unternehmen mit der Ergebnisprognose im best-case lediglich eine Seitwärtsbewegung in der EBITDA-Marge in Aussicht (2023: 15,4% vs. Prognosekorridor: rd. 14-15%). Absolut betrachtet kommunizierte CLIQ eine Bandbreite von 52 bis 58 Mio. EUR, was ebenfalls unter den Markterwartungen liegt (rd. 62 Mio. EUR). Die fehlende Margenexpansion dürfte insbesondere auf die steigenden Kundenakquisitionskosten (135,4 Mio. EUR; +20,6% yoy) zurückzuführen sein. Wie von uns erwartet wurde darüber hinaus die Mittelfrist-Guidance revidiert, die ein Erlösniveau zum Ende 2025 i.H.v. 500 Mio. EUR vorsah. Nun geht das Management davon aus, in Q4/25 eine Run Rate auszuweisen, die das Übertreffen der 500-Mio.-EUR-Marke ermöglicht. Dies impliziert einen Konzernumsatz von min. 125 Mio. EUR, was u.E. nach 84,2 Mio. EUR in Q4/23 in Kombination mit den 2024-Wachstumserwartungen ambitioniert wirkt.



Weitere Werbekanäle und Märkte als Wachstumstreiber: Als Reaktion auf das anhaltend herausfordernde Marktumfeld (insbesondere in Europa) hat CLIQ drei Wachstums- bzw. Profitabilitätstreiber definiert. Neben der Aufnahme von Geschäftsaktivitäten in weiteren Regionen, wozu die dynamische Entwicklung in dem jüngsten Markt in Lateinamerika das Potenzial unterstreicht (Umsatz 2023: 12,6 Mio. EUR; >250% yoy), möchte das Unternehmen insbesondere die Reichweite und damit die Conversion erhöhen. Hierzu präsentierte der CFO Ben Boss im Rahmen des FY-Earnings Calls die internen 'magnificent 7' - die für die weiteren Werbekanäle wie u.a. Search, Video und Social Media Marketing stehen. Nach einer erfolgreichen Pilotierungsphase dürften bereits im laufenden Jahr erste Verschiebungen im Marketing-Mix in Richtung SEA sowie Video Ads zu beobachten sein. CLIQ erhofft sich hieraus, die Abhängigkeit von der Kostenentwicklung im Display-Segment zu reduzieren sowie die Reichweite signifikant zu erhöhen, was letztendlich positiv auf die Kundenakquisitionskosten und damit die Profitabilitätsentwicklung wirken dürfte. Wir reflektieren dies im Modell, sobald hieraus deutliche Effekte erkennbar sind.



Fazit: Auf Basis des sich zum Ende 2023 abzeichnenden und mit dem Ausblick auf 2024 bestätigten Ergebnisdrucks sowie der abflachenden Top Line-Dynamik haben wir unser Modell für 2024 sowie die Folgejahre angepasst. Auch im TV haben wir unsere EBIT-Margenerwartungen auf 12,0% (zuvor: 13,0%) gesenkt. Mit dem jüngst initiierten Rückkaufprogramm von bis zu rd. 10% der Aktien verweisen wir darauf, dass u.U. kurzfristig größere Kursbewegungen zu beobachten sein können. Darüber hinaus können wir die Reduzierung der vom Management und Aufsichtsrat gehaltenen Aktien von 11,0% auf 9,0% unter Berücksichtigung des niedrigen Kursniveaus und die implizite Signalwirkung nicht nachvollziehen. Wir bestätigen trotz des marktbedingten Gegenwinds unser Rating bei nun neuem Kursziel von 60,00 EUR (zuvor: 75,00 EUR).





