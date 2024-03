Chicago, 5. März 2024 (ots/PRNewswire) - Der erste Bericht von Sphera zeigt die

datenbasierten Erkenntnisse auf, die Unternehmen dabei helfen, ihre Geschäfte

vor den sich ständig verändernden Risiken zu schützen und widerstandsfähige,

flexible und nachhaltige Lieferketten aufzubauen



Während die Auswirkungen der COVID-19-Pandemie auf die Lieferketten im Jahr 2023

in den Hintergrund gerückt sind, zeigen die Daten des ersten Supply Chain Risk

Report von Sphera (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=4105465-1&h=3914845485&u=

https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D4105465-1%26h%3D3557

18707%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fsphera.com%252Fsphera-supply-chain-risk-report-2

024%252F%26a%3DSupply%2BChain%2BRisk%2BReport&a=Supply+Chain+Risk+Report+von+Sph

era) , dass die Lieferketten einer breiten Palette anderer Risiken ausgesetzt

waren - darunter Inflation und steigende Zinssätze, Naturereignisse und

ESG-bezogene Risiken wie Menschenrechtsverletzungen und Arbeitspraktiken.





Seite 2 ► Seite 1 von 3

Mit seinem neuen Bericht will Sphera, ein weltweit führender Anbieter vonESG-Performance- und Risikomanagement-Software, -Daten und-Beratungsdienstleistungen, Einblicke in die Risiken geben, die sich im Jahr2023 auf die Lieferketten auswirken - sowie in deren Ursachen und Folgen. DerBericht basiert auf Daten der Sphera-Software Supply Chain Risk Management(SCRM) (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=4105465-1&h=2513899770&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D4105465-1%26h%3D1449730209%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fsphera.com%252Fsupply-chain-risk-management%252F%26a%3DSupply%2BChain%2BRisk%2BManagement%2B(SCRM)%2Bsoftware&a=Sphera-Software+Supply+Chain+Risk+Management+(SCRM)) , die verwertbare Einblicke in eine Vielzahlpotenzieller Störfaktoren bietet, so dass Unternehmen Lieferkettenrisikenproaktiv verwalten und mindern können."Der Supply Chain Risk Report von Sphera zeigt, dass ein breites Spektrum anRisiken, zunehmende ESG-Vorschriften und Versäumnisse bei der Einhaltung vonVorschriften Unternehmen belasten können", sagte Paul Marushka, CEO undPresident von Sphera. "Die Risikoexposition ist dynamisch, und die sich ständigentwickelnden Risiken in der Lieferkette führen zu einer immer stärkerenMarktvolatilität. Durch die Optimierung der Zusammensetzung der Lieferkette unddie Diversifizierung der Zulieferer können Unternehmen die Unsicherheiten, diemit Unterbrechungen der Lieferkette einhergehen, besser bewältigen. Um dies zuerreichen, benötigen Unternehmen eine Lösung, die verwertbare Erkenntnisse füreine proaktive Risikoüberwachung liefert und es ihnen ermöglicht, störendenEreignissen zuvorzukommen. Den Risiken in der Lieferkette immer einen Schritt