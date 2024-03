PRAG (dpa-AFX) - Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron hat mit Blick auf den russischen Angriffskrieg in der Ukraine vor einem Geist der Niederlage gewarnt. "Wenn wir jeden Tag erklären, was unsere Grenzen gegenüber jemandem sind, der gar keine hat und diesen Krieg angezettelt hat, kann ich Ihnen schon sagen, dass der Geist der Niederlage sich einschleift", sagte Macron am Dienstag in Prag. "Ich glaube, es ist absolut notwendig, dass wir erklären, dass wir uns selbst keine Einschränkungen setzen werden", verteidigte Macron seine umstrittene Aussage der letzten Woche, den Einsatz von Bodentruppen in der Ukraine nicht auszuschließen. Er betonte aber auch erneut, dass er keine Eskalation wünsche./rbo/DP/nas