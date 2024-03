(neu: Tesla)



GRÜNHEIDE (dpa-AFX) - Ein mutmaßlicher Anschlag hat die einzige Tesla -Autofabrik in Europa mit einem Stromausfall lahmgelegt. Die Polizei geht von Brandstiftung aus und prüft ein Bekennerschreiben. Das Unternehmen von Elon Musk setzt die Produktion für mindestens diese Woche aus. Die linksextremistisch eingestufte "Vulkangruppe" teilte am Dienstag mit: "Wir haben heute Tesla sabotiert." Die Gruppe wirft Tesla in einer Mail "extreme Ausbeutungsbedingungen" vor und fordert eine "komplette Zerstörung der Gigafactory". Der Brand eines Strommastes in der Nähe der Fabrik in Grünheide bei Berlin, der zu dem Produktionsstopp des Tesla-Werks und einem Stromausfall für Zehntausende Bewohner in der Region führte, sorgte für Entsetzen bis hin zur Bundesregierung.

Die Produktion in der Fabrik von Tesla-Chef Elon Musk steht nach dem Stromausfall vorerst still. Sie wurde am frühen Morgen geräumt. Das Unternehmen rechnet mit wirtschaftlichen Schäden im "hohen neunstelligen Bereich". "Wir sind tief bestürzt über das, was heute passiert ist", sagte Werksleiter André Thierig bei einer Pressekonferenz vor der Fabrik in Grünheide. Er sprach von zwei weiteren Anschlägen in der Umgebung in den vergangenen Jahren. "Wir rechnen aktuell nicht damit, dass wir im Laufe dieser Woche die Produktion wider hochfahren können." Er ging davon aus, dass allein am Dienstag über 1000 Autos in der Produktion verloren seien. "Wir sind auf solche Fälle vorbereitet, aber wenn die komplette Stromleitung unterbrochen wird, gibt es auch keine Pläne, wie man dem vorbeugen kann."