WIEN (dpa-AFX) - Die Lufthansa -Tochter Austrian Airlines (AUA) muss am kommenden Freitag wegen einer Betriebsversammlung rund 150 Flüge streichen. Davon seien etwa 12 800 Passagiere sowie diverse Verbindungen von und nach Deutschland betroffen, teilte eine Unternehmenssprecherin am Dienstag mit. Insgesamt hatte die Fluglinie am Freitag etwa 300 Flüge geplant.

Der Konzern geht rechtlich gegen die Betriebsversammlung vor. Man klage auf Unterlassung. Erst vor wenigen Tagen habe eine Betriebsversammlung stattgefunden, es könne kaum Neuigkeiten geben, die einen solchen Schritt rechtfertigten, so eine Konzernsprecherin weiter.