Am Mittwoch, 20. März 2024 , wird Metron Aviation im Rahmen der Airspace World 2024 ein Panel zum Thema Erweiterte ATM-Fähigkeit durch System-zu-System-Integration präsentieren. Dieses Panel von Branchenexperten, die verschiedene Aspekte des ATM vertreten, wird über die Vorteile und die Erweiterung der Fähigkeiten diskutieren, die durch eine stärkere Systemintegration erzielt werden können.

HERNDON, Virginia, 5. März 2024 /PRNewswire/ -- Metron Aviation, ein weltweit führender Anbieter von Softwarelösungen für Flugverkehrsmanagement- (ATM) und Flugverkehrsflussmanagement-Systeme (ATFM), wird auf der Airspace World 2024 in Genf, Schweiz, ausstellen.

Metron Aviation fühlt sich geehrt und freut sich, diese herausragende Gruppe von Branchenexperten vorzustellen:

Brett Fujisaki, Vice President für Vertrieb und Geschäftsentwicklung – Metron Aviation

Juan M. Gomez, CEO – Synaptic Aviation

Fredrik Lindblom , Vice President, Leiter von Saab Thailand & Vertriebschef für die Region Asien – Saab Group

, Vice President, Leiter von Saab Thailand & Vertriebschef für die Region Asien – Adam Stark , Senior Product Manager, Solutions Specialist – SITA

, Senior Product Manager, Solutions Specialist – Christopher Devlin, Leiter des Produktmanagements – Aireon

Moderator: Javier Alejandro Vanegas, Regionaldirektor für Lateinamerika und die Karibik – CANSO

Während der Messe, die vom 19. bis 21. März 2024 in Genf stattfindet, lädt Metron Aviation alle Interessierten zum einem Besuch von Stand J08 ein, um mehr über seine ATM- und ATFM-Lösungen und die Optionen für die Bereitstellung am Unternehmensstandort oder als Cloud-Lösung zu erfahren.

Darüber hinaus wird Metron Aviation sein Harmony System und das Post-Operations Evaluation Tool für seine Zielgruppe – Fluggesellschaften, Flughäfen und Flugsicherungsorganisationen – demonstrieren. Die intelligente Software von Metron Aviation ermöglicht ihren Nutzern, die effiziente Nutzung ihres Luftraums und ihrer Flughafenkapazitäten besser zu verwalten und zugleich ihre Umweltziele zu erreichen und die Auswirkungen auf unser Ökosystem zu verringern.

Informationen zu Metron Aviation

Metron Aviation ist ein weltweit führendes Unternehmen in der Entwicklung von Luftfahrtsoftware für Flugsicherungsdienstleister, Fluggesellschaften, Flughäfen und die US-Regierung. Unsere technische Software wird vor Ort oder in der Cloud implementiert, um unseren wichtigsten Anspruch zu erfüllen – die globale Marke zu sein, die exzellente Dienstleistungen in der Luftfahrtindustrie anbietet und Kunden durch ein außergewöhnliches Erlebnis inspiriert.

Weitere Informationen finden Sie unter www.metronaviation.com.

