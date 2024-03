BARCELONA, Spanien, 5. März 2024 /PRNewswire/ -- Huawei und BJFF erhielten letzte Woche auf dem MWC Barcelona 2024 den GSMA GLOMO Award für "Outstanding Mobile Contribution to the UN SDGs" (Herausragender mobiler Beitrag zu den UN SDGs) für eine KI-gestützte Lösung, die das Aussterben des wilden Atlantiklachses in Norwegen verhindern soll.

„Wir fühlen uns sehr geehrt, den GSMA GLOMO für unser TECH4ALL-Projekt entgegenzunehmen, und danken unserem Partner BJFF für sein Engagement und seine Unterstützung", sagte Lu Yong, Huawei Seniorvizepräsident und Präsident der europäischen Region von Huawei. „Das Lachsprojekt zeigt das große Potenzial der Technologie, die Natur zu erhalten und gleichzeitig die nachhaltige Entwicklung lokaler Gemeinschaften zu fördern. Huawei wird weiterhin innovative Technologien einsetzen, um eine grünere Welt zu schaffen."