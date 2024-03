FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Bundesanleihen sind am Dienstag nach schwachen US-Konjunkturdaten deutlich gestiegen. Der richtungweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future legte um 0,58 Prozent auf 133,20 Punkte zu. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen fiel auf 2,32 Prozent.

Die in den USA am Nachmittag veröffentlichten Konjunkturdaten aus dem Dienstleistungssektor und der Industrie stützten die Anleihen. Der stark beachtete Einkaufsmanagerindex ISM für den Dienstleistungssektor verschlechterte sich im Februar deutlicher als erwartet. Der Indikator signalisiert jedoch weiter ein Wachstum in dem wichtigen Sektor. Zudem hat die US-Industrie im Januar deutlich weniger Aufträge als im Vormonat erhalten. Der Rückgang war stärker als erwartet.