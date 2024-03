China wird seine führende Rolle im Bereich der Innovation nutzen, die industrielle Innovation durch Fortschritte in Wissenschaft und Technologie vorantreiben und die neue Industrialisierung fördern, heißt es in einem Arbeitsbericht der Regierung, der am Dienstag dem nationalen Parlament zur Beratung vorgelegt wurde.

Der chinesische Ministerpräsident Li Qiang gab den Bericht auf der Eröffnungssitzung der zweiten Tagung des 14. Nationalen Volkskongresses in der Großen Halle des Volkes in Peking ab.

In dem Bericht heißt es, dass sich das Land bemühen wird, das industrielle System zu modernisieren und neue, qualitativ hochwertige Produktivkräfte in einem schnelleren Tempo zu entwickeln.

Entwicklung neuer hochwertiger Produktivkräfte

Die neue Qualität der Produktivkräfte, bei der die Innovation im Vordergrund steht, bedeutet, über die traditionellen Modelle des Wirtschaftswachstums hinauszugehen. Dieser Weg zeichnet sich durch Hochtechnologie, hohe Effizienz und hohe Qualität aus und steht im Einklang mit Chinas neuer Entwicklungsphilosophie.

Um diese neuen hochwertigen Produktivkräfte zu entwickeln, listet der Arbeitsbericht der Regierung eine Reihe von Maßnahmen auf.

Er fordert eine Verbesserung und Modernisierung der Industrie- und Lieferketten sowie die Förderung aufstrebender und zukunftsorientierter Industrien wie Wasserstoffkraft, neue Werkstoffe, Bioproduktion, kommerzielle Raumfahrt, Quantentechnologie und Biowissenschaften.

In dem Bericht heißt es außerdem, dass die innovative Entwicklung der digitalen Wirtschaft gefördert, eine Initiative „Künstliche Intelligenz Plus" ins Leben gerufen und die führende Position des Landes in Branchen wie intelligent vernetzten Fahrzeugen mit neuer Energie gefestigt und ausgebaut werden soll.

Darüber hinaus hat sich China für das Jahr 2024 ein Wirtschaftswachstum von rund 5 Prozent zum Ziel gesetzt und eine qualitativ hochwertige Entwicklung versprochen. Dem Bericht zufolge wird die Regierung in den nächsten Jahren jährlich ultralange Spezialanleihen für die Umsetzung wichtiger nationaler Strategien und den Aufbau von Sicherheitskapazitäten in Schlüsselbereichen ausgeben, beginnend mit 1 Billion Yuan in diesem Jahr.