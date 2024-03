WIEN (dpa-AFX) - Die Lufthansa -Tochter Austrian Airlines (AUA) streicht am kommenden Freitag wegen einer ursprünglich geplanten Betriebsversammlung rund 150 Flüge. Obwohl der Betriebsrat des Bordpersonals und die Gewerkschaft ihre Versammlung auf unbestimmte Zeit verschoben hätten, müsse die Fluggesellschaft aus logistischen Gründen an den geplanten Streichungen festhalten, teilte eine Firmensprecherin am Dienstag mit. Davon seien etwa 12 800 Passagiere betroffen, die schon von den Ausfällen informiert worden seien. Die Streichungen betreffen auch diverse Verbindungen von und nach Deutschland. Insgesamt hatte die Fluggesellschaft am Freitag etwa 300 Flüge geplant.

Schon am vergangenen Freitag waren bei der AUA wegen einer Betriebsversammlung und eines spontanen Warnstreiks knapp 140 Flüge ausgefallen.