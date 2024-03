BERLIN, 5. März 2024 /PRNewswire/ -- Die offiziellen autorisierten Händler von JMGO veranstalten am 5. März einen spannenden Verkauf in der EU geekbuying, geekmaxi, geekbuying.pl, und geekmall! Als JMGO-Partner bieten wir Ihnen eine Vielzahl von attraktiven Preisen und hochwertigen Produkten. Das Flaggschiff, der N1 Ultra, ist mit einem Preis von nur 1699 € sehr erschwinglich, 26 % unter dem regulären Preis. Die Preise für den N1 und den N1 pro liegen bei 749 € und 999 €.

Eine atemberaubende Projektionsqualität, die von den sozialen Medien gelobt wird

Die JMGO N1-Serie besteht aus den intelligenten Projektoren N1 Ultra, N1 Pro und N1, die die neuesten Dreifarben-Lasergeräte mit roten, grünen und blauen Lasern verwenden. Dank der Dreifarben-Lasermaschine liefert die N1-Serie ein helles und naturgetreues Bild mit 800 bis 2.200 CVIA-Lumen und 110 % BT.2020-Ultra-Wide-Gamut mit höchster Genauigkeit (Delta E<1) und übertrifft damit LED-Projektoren bei weitem. Dank der höheren Helligkeit können Sie auch bei eingeschaltetem Licht ein scharfes Bild genießen. Außerdem eliminiert die N1-Serie effektiv über 96 % der Lichtflecken und erreicht über 95 % Gleichmäßigkeit der Helligkeit, was zu außergewöhnlichen Details führt. Darüber hinaus verfügt die N1-Serie über einen flexiblen Gimbal, mit dem sich die Kamera mit nur einer Hand vertikal neigen und horizontal schwenken lässt, was zu einem hohen Komfort führt, ohne dass eine zusätzliche Stütze erforderlich ist.

Von den 3 Modellen hat der N1 Ultra die meisten Lorbeeren für seine unvergleichliche Leistung erhalten und war ein großer Erfolg in dem vorherigen 45-tägigen Crowdfunding-Projekt auf Kickstarter. Er bietet ein großes Bild in 4K UHD-Qualität mit einer beeindruckend hohen Helligkeit von 2200 CVIA-Lumen. Das N1 Ultra hat in den Medien große Anerkennung gefunden, unter anderem bei Forbes, CNET und Trusted Reviews. "Der JMGO N1 Ultra ist viel heller als die Konkurrenz und liefert helle, lebendige 4K-Bilder", so Trusted Review.

Informationen zu JMGO

JMGO wurde 2011 gegründet und ist ein Pionier bei der Entwicklung von intelligenten Projektoren mit modernster optischer Technologie, wie z. B. den selbst entwickelten MALC Tricolor-Lasermaschinen, dem modularisierten Laser-Stacking und der dynamischen Lichtfleckenreduzierung, die für beeindruckende, hautnahe visuelle Erlebnisse sorgen.

