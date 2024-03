BARCELONA, Spanien, 5. März 2024 /PRNewswire/ -- Auf dem MWC Barcelona 2024 hat Huawei die KI-basierte Contact Center-Lösung 2.0 für den Finanzsektor vorgestellt, die darauf abzielt, die Kosten zu senken und die Effizienz in der Finanzbranche zu verbessern.

Sophie Chen, Marketingdirektorin von Huawei Software, und Frank Lu, Executive Solution Manager der Huawei Digital Finance BU, diskutierten die Trends der Digitalisierung in der Finanzbranche. Mit den raschen Fortschritten der LLM-basierten KI im vergangenen Jahr haben zahlreiche Finanzinstitute die KI für sich entdeckt und ihre Umsetzung in verschiedenen Szenarien wie Chatbots, intelligente Qualitätsprüfung und digitale Menschen beschleunigt, die die betriebliche Effizienz erheblich steigern. In Zukunft wird die Tiefe und Breite der KI-Anwendungen für Finanzinstitute das Unterscheidungsmerkmal für ihr Geschäftswachstum sein. Ein zukunftsorientiertes digitales Fundament ist eine absolute Notwendigkeit.