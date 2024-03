NÜRNBERG (dpa-AFX) - "Nürnberger Zeitung" zu Bahn/Streiks:

"Weselsky geht es vor allem darum, neben sehr deutlichen Lohnsteigerungen die Arbeitszeit für die Schichtdienstler zu verkürzen. Aber in dieser Rigorosität grenzt es an Erpressung. Noch konnten sich die meisten Bahnkunden mit einem gewissen Vorlauf auf die Streiktage einstellen. Wenn das nicht mehr möglich ist, droht die GDL die gesellschaftliche Akzeptanz für ihren Streik einzubüßen - und das so wichtige Streikrecht insgesamt zu beschädigen. Das ist die Sache nicht wert."/yyzz/DP/nas