BERLIN (dpa-AFX) - Einige Stunden vor dem Streik der Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL) im Personenverkehr der Deutschen Bahn soll am Mittwochabend der Ausstand im Güterverkehr des Konzerns beginnen. Demnach kommt es ab 18.00 Uhr bis zum frühen Freitagmorgen (5.00 Uhr) zu starken Einschränkungen bei der Bahn-Tochter DB Cargo, wie die GDL zuvor ankündigte. Die vergangenen Streiks hatten zu zahlreichen Ausfällen und langen Verspätungen im Güterverkehr der Bahn geführt.

Nicht betroffen sind die Wettbewerber des Konzerns, die inzwischen rund 60 Prozent des Gütermarkts auf der Schiene bestimmen.

Die Gewerkschaft hatte am Montag zu einem 35-stündigen Streik im Tarifkonflikt mit der Bahn aufgerufen. Im Personenverkehr soll der Ausstand wenige Stunden später, am Donnerstagmorgen um 2.00 Uhr, beginnen und bis Freitagnachmittag um 13.00 Uhr andauern. Im seit November laufenden Tarifstreit ist es der fünfte Arbeitskampf. Weitere Streiks will die GDL in Zukunft nicht wie bisher mit rund zwei Tagen Vorlauf ankündigen./pba/DP/nas