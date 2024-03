WASHINGTON (dpa-AFX) - US-Präsident Joe Biden hat die Präsidentschaftsvorwahl der Demokraten im Bundesstaat Utah gewonnen. Das berichteten die Fernsehsender CNN und NBC am Dienstagabend (Ortszeit) unter Berufung auf eigene Prognosen. Biden will bei der Präsidentschaftswahl Anfang November für eine zweite Amtszeit antreten und hat bei den parteiinternen Vorwahlen keine ernstzunehmende Konkurrenz. Im Bundesstaat Utah im Westen der USA leben rund 3,3 Millionen Einwohner. Am Dienstag standen Vorwahlen der Demokraten und Republikaner in mehr als einem Dutzend Bundesstaaten an. Der sogenannte Super Tuesday ist ein wichtiger Meilenstein im Wahljahr./jac/DP/zb