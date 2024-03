US-Medien Trump gewinnt wichtige Vorwahl in Texas Der frühere US-Präsident Donald Trump hat die republikanische Vorwahl im Bundesstaat Texas deutlich gewonnen. Direkt zur Schließung der Wahllokale am Dienstagabend (Ortszeit) erklärten die Sender CNN und ABC, dass der 77-Jährige das Rennen in dem …