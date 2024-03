BERLIN/WIESBADEN (dpa-AFX) - Der Vorsitzende der Ministerpräsidentenkonferenz (MPK) sieht in der Prüfung, ob Asylverfahren außerhalb von Europa möglich wären, ein wichtiges Thema beim am Mittwoch geplanten Bund-Länder-Gespräch zur Asylpolitik. Hessens Ministerpräsident Boris Rhein (CDU) sagte zuvor in Wiesbaden in einem Interview der Deutschen Presse-Agentur, der Stand dieser Analyse sei etwas, "was wir beispielsweise sehr intensiv mit dem Kanzler besprechen wollen". Aus Sicht der Länder könnten Asylverfahren in sogenannten Drittstaaten ein wichtiges und hilfreiches Instrument zur Verringerung der Flüchtlingszahlen sein. "Denn die Belastungsgrenzen sind wirklich erreicht vor Ort, bei den Ländern und bei den Kommunen."

Nach Angaben des Bundesinnenministeriums vom Montag ist die auf deutscher und europäischer Ebene laufende Prüfung, ob Asylverfahren in Staaten außerhalb der EU rechtlich möglich seien, noch nicht abgeschlossen. Der Austausch mit Juristen und Migrationsexperten dauere an. Bund und Länder hatten diese Prüfung bei ihrem Asylgipfel im November beschlossen. An diesem Mittwoch wollen Kanzler Olaf Scholz (SPD) und die Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten in Berlin erneut über Migration sprechen.