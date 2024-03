Medien Biden verliert Vorwahl in Amerikanisch-Samoa Überraschung in Amerikanisch-Samoa: In dem US-Außengebiet hat US-Präsident Joe Biden die Vorwahl der Demokraten verloren. Wie die Fernsehsender CNN und NBC am Dienstagabend (Ortszeit) berichteten, setzte sich der Unternehmer Jason Palmer gegen den …