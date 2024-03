Frankfurt am Main (ots) - Vor einem Jahr, im Februar 2023, startete die J&T

Direktbank ihre Aktivitäten auf dem deutschen Markt. Dank eines erfahrenen Teams

mit langjähriger Erfahrung im Einlagen- und im Direktbankgeschäft, verzeichnete

die Bank eine positive Geschäftsentwicklung und ein stetiges Wachstum.



Innerhalb der ersten 12 Monate konnte die J&T Direktbank Einlagen in Höhe von

ca. 1,2 Milliarden EUR generieren. Als Anbieter von Tages- und Festgeldern hat

sich die Bank schnell am Markt etabliert und wurde bereits mehrfach für ihre

Produkte und Dienstleistungen ausgezeichnet - unter anderem durch das

Handelsblatt und den Nachrichtensender ntv.





Arthur Iliyav, Geschäftsführer der deutschen Zweigniederlassung erklärt: "Unsererstes Geschäftsjahr war sehr erfolgreich und wir konnten all unsere Zieleerreichen. Ein Grundpfeiler des Erfolgs der J&T Direktbank ist sicherlich unserEngagement für Fairness und Transparenz, indem wir keine Unterscheidung zwischenNeukunden und Bestandskunden vornehmen, was in der Branche eine Besonderheitdarstellt. Zum anderen setzen wir auf eine technische Plattform, die vonhunderten Banken in Deutschland erfolgreich genutzt wird. Das garantiert bestenService, hohe Geschwindigkeit, maximale Sicherheit und schafft einenKostenvorteil, den wir konsequent in Form hervorragender Konditionen an unsereKunden weitergeben."Igor Kovác, Vorstand der J&T BANKA a.s. ergänzt: "Unser Sprung nach Westeuropaüber die deutsche Niederlassung ist ein Meilenstein in der strategischenAusrichtung der J&T Banka a.s. und bildet gleichzeitig eine wichtige Säule zurRefinanzierung unserer Geschäfte in ganz Europa. Wir haben es innerhalb kurzerZeit geschafft das Vertrauen unserer Kunden zu gewinnen. Das äußert sich zumeinen in den positiven Bewertungen in verschiedenen Portalen und inverschiedenen Auszeichnungen, die wir bisher erhalten haben. Wir planen darüberhinaus das Geschäft weiter auszubauen und werden weitere Produkte auf demdeutschen Markt anbieten."Die Produkte und Konditionen:Tagesgeld: 3,5% Zinsen p.a.Festgeld 1 Jahr: 3,5% Zinsen p.a.Festgeld 2 Jahre: 3,4% Zinsen p.a.Festgeld 3 Jahre: 3,0% Zinsen p.a.Festgeld 4 Jahre: 3,0% Zinsen p.a.Festgeld 5 Jahre: 2,9% Zinsen p.a.Die J&T Direktbank auf einen Blick:Die J&T Direktbank ist eine Zweigniederlassung der tschechischen J&T Banka a.s..Das Haupttätigkeitsfeld liegt auf den klassischen Anlageprodukten Festgeld undTagesgeld. Als kosteneffiziente Direktbank mit schlanken Prozessstrukturen undeiner etablierten technischen Plattform ist die Bank in der Lage, diese Vorteilein Form attraktiver Konditionen an ihre Kunden weiterzugeben. Kunden profitierenzudem von einer hohen Sicherheit, da alle Einlagen bis zu einer Höhe von100.000EUR pro Kunde durch die gesetzliche Einlagensicherung geschützt sind.Die Kundenbetreuung der J&T Direktbank steht Anlegern rund um die Uhr, sowohltelefonisch als auch per Chat und Co-Browsing, zur Verfügung.Alle Informationen zu den Anlageprodukten der J&T Direktbank finden Sie unterwww.jtdirektbank.de (http://ots.de/fz6ZSM) .