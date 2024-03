DEUTSCHLAND: - LEICHT IM PLUS - Vor der Anhörung des US-Notenbankchefs Jerome Powell vor dem US-Kongress dürften sich die Investoren am Mittwoch zurückhalten. Am deutschen Aktienmarkt würde sich also die Konsolidierung nach vorheriger Rekordrally fortsetzen. Der Broker IG taxierte den Leitindex Dax rund zwei Stunden vor dem Beginn des Xetra-Handels moderat höher auf 17 720 Zähler. Am Freitag hatte der Dax bei gut 17 800 Punkten ein historisches Hoch erreicht. Seitdem tritt das Börsenbarometer auf hohem Niveau in etwa auf der Stelle. Der Auftritt Powells vor dem Kongress könnte die jüngste Hausse zumindest vorübergehend beenden. An den Finanzmärkten rechnet man mit einer ersten Zinssenkung der Fed im Juni. "Stellt der Fed-Chef die Zinssenkung im Juni infrage, könnte dies durchaus zum Show-Stopper für die Aktienmärkte werden", warnte Analyst Jochen Stanzl vom Broker CMC Markets

USA: - VERLUSTE - Nach der jüngsten Rekordrally an den New Yorker Börsen haben die Anleger am Dienstag Kasse gemacht. Zu Wochenbeginn hatte es sich schon abgezeichnet, dass die Anleger vor den in dieser Woche anstehenden Arbeitsmarktdaten und den Auftritten des Notenbankchefs Jerome Powell vor dem US-Kongress in die Defensive gehen. Nun verstärkte sich die Bewegung. Am Markt hieß es außerdem, die Sorge vor überzogenen Bewertungen im Technologiesektor werde größer. Dies sorgte an der Nasdaq-Börse für verstärkte Gewinnmitnahmen, die den Auswahlindex Nasdaq 100 mit 1,80 Prozent auf 17 897,87 Punkte auf Talfahrt schickten. Seit dem Oktober-Tief hatte er bis zu 30 Prozent zugelegt. Auch an der Wall Street und dem breiten US-Markt zogen sich die Anleger vorerst zurück. Der Dow Jones Industrial sank um 1,04 Prozent auf 38 585,19 Punkte. Der marktbreit gefasste S&P 500 verlor 1,02 Prozent auf 5078,65 Zähler.

ASIEN: - CSI UND NIKKEI LEICHT IM MINUS; HANG SENG ERHOLT - In Asien haben die wichtigsten Aktienmärkte unterschiedlich tendiert. Während es in China und Japan etwas nach unten ging, konnte sich die Börse in Hongkong deutlich von den Verlusten des Vortags erholen. Der Nikkei 225 gab erneut leicht nach, blieb aber mit knapp 40 091 Punkten über der 40 000er-Marke und nahe dem Anfang der Woche erreichten Rekordhoch von 40 314 Zählern. Der CSI 300 mit großen Werten der Handelsplätze in Shanghai und Shenzhen büßte im späten Handel 0,25 Prozent und damit einen Teil seiner Vortagsgewinne ein. In der Sonderverwaltungszone Hongkong legte der Hang-Seng-Index zuletzt 1,80 Prozent zu und machte damit einen Teil seiner deutlichen Verluste vom Dienstag wieder wett.

^

DAX 17698,40 -0,10%

XDAX 17676,09 -0,13%

EuroSTOXX 50 4893,07 -0,40%

Stoxx50 4303,65 -0,29%



DJIA 38585,19 -1,04%

S&P 500 5078,65 -1,02%

NASDAQ 100 17897,87 -1,80%

°



------------------------------------------------------------------------------- ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

-------------------------------------------------------------------------------

RENTEN:



^

Bund-Future 133,60 -0,01%

°



DEVISEN:



^

Euro/USD 1,0856 -0,01%

USD/Yen 149,89 -0,02%

Euro/Yen 162,72 -0,04%

°



ROHÖL:



^

Brent 82,31X +0,27 USD WTI 78,41 +0,26 USD °



