Elektrisierender Meilenstein für Molicel Stark Future schreibt Geschichte als erster Hersteller von Elektrofahrzeugen, der die Verbrennungsmotoren in der Motocross-Meisterschaft besiegt Stark Future gewann das Arenacross-Rennen für Hersteller und belegte den ersten Platz in der Britischen Arenacross-Meisterschaft 2024. Es ist das erste Elektrofahrrad in der Geschichte, das ICE-Bikes besiegt.Das VARG von Stark Future wird von …