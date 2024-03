Der Goldpreis scheint derzeit völlig zu eskalieren. Das Edelmetall haussiert seit Tagen. Mit fulminant ist das Ganze nur unzureichend beschrieben. Es wirkt, als wäre Gold von Ketten befreit (worden).

Mittlerweile hat sich Gold oberhalb von 2.100 US-Dollar festgesetzt. Und die Blicke richten sich weiter nach oben.

Die aktuelle Gemengelage (der starke Goldpreis ist nur ein Aspekt, denn auch Silber präsentiert sich gegenwärtig bärenstark) würde doch eigentlich durch die Decke gehende Produzentenaktien vermuten lassen. Doch noch glänzen Barrick Gold, Newmont & Co. weitgehend durch Abwesenheit bei dieser Goldpreisrally.

Sicherlich verzeichneten die Produzentenaktien als Ergebnis der anziehenden Gold-Silberpreise Kursgewinne, doch so wirklich überzeugend ist es bislang nicht. Zudem wirken die meisten Erholungsversuche (noch immer) vergleichsweise fragil.

Die aktuelle Konstellation - ein haussierender Goldpreis einerseits, eher schleppende Kursanstiege bei den Produzenten andererseits – bietet eine Vielzahl von Interpretationsansätzen. Ein Ansatz, den man sicherlich anführen muss, ist, dass der Markt womöglich (noch) nicht bereit ist, den aktuellen Goldpreisanstieg als nachhaltig einzustufen. Insofern wäre jeder Tag, an dem sich die Goldpreisrally manifestieren kann, ein guter Tag; zumindest aus bullischer Sicht. Exemplarisch ist die Situation bei Barrick Gold.

Während Branchenprimus Nemwont Corp. einige hausgemachte Probleme mit sich herumschleppt, zeigt sich die Nummer 2 Barrick Gold unter fundamentalen Aspekten in starker Verfassung. Das beleg(t)en unter anderem die Finanzergebnisse für 2023.

Bereits in unserer letzten Kommentierung „Barrick Gold - Ist es DIE Kaufgelegenheit?“ vom 28. Februar thematisierten wir die starken Zahlen ausführlich und verwiesen gleichzeitig auf die spannenden charttechnischen Aspekte. In der Zwischenzeit konnte sich zwar Barrick Gold von der wichtigen Unterstützungszone um 14,0 US-Dollar / 13,8 US-Dollar lösen und auch die 15 US-Dollar zurückerobern, doch auch diesem Vorstoß fehlt es bislang an Durchschlagskraft. Aus charttechnischer Sicht muss es das Ziel sein, dass die Aktie die Widerstände bei 16,0 US-Dollar und 16,6 US-Dollar zurückerobert. Erst jenseits der 16,6 US-Dollar würde die Bodenbildung entscheidende Fortschritte machen. Unter anderem verläuft hier die 200-Tage-Linie.

Kurzum. Die Rahmenbedingungen sind exzellent, doch noch will der Funke nicht auf die Produzentenaktien überspringen. Barrick Gold stellt diesbezüglich keine Ausnahme dar. Aus charttechnischer Sicht ist die Aufgabenstellung klar definiert – Barrick Gold muss über die 16,6 US-Dollar und darf nicht unter die 13,8 US-Dollar zurücksetzen.