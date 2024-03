Doch ein kleiner Name stach aus dem überwiegend roten Meer heraus: Die Aktien von Airship AI Holdings schossen um 200 Prozent in die Höhe, nachdem das Sensor- und Datenmanagement-Unternehmen einen Vertrag mit dem US-Justizministerium bekannt gegeben hatte.

Das Unternehmen mit Sitz in Redmond, Washington, nutzt KI, um Kunden aus den Bereichen Strafverfolgung, Verteidigung und dem öffentlichen Sektor bei der Nutzung von Daten zu unterstützen. Der "große" Vertrag, den Airship mit dem Ministerium abgeschlossen hat, betrifft, wie es in einer Pressemitteilung heißt, "die Video- und Datenmanagementplattform des Unternehmens, die die neuen Anforderungen an öffentliche Sicherheit und Ermittlungen unterstützt".

Paul Allen, Präsident des Unternehmens, sagte in der Pressemitteilung, dass Airship AI für dieses Jahr eine "starke Pipeline" habe. Der Aktienkurs schnellte am Dienstag von 1,65 US-Dollar um 200 Prozent hoch und schloss bei 4,95 US-Dollar. Im außerbörslichen Handel ging es dann um weitere 16,4 Prozent aufwärts auf 5,76 US-Dollar, wie aus MarketWatch-Daten hervorgeht.

Airship AI ist nach wie vor ein relativ kleines Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von rund 135 Millionen US-Dollar und viel ist über es noch nicht bekannt. Das Unternehmen ging im Dezember durch eine Fusion mit einer Zweckgesellschaft (SPAC) an die Börse.

In einer Präsentation auf der Investor-Relations-Website von Airship vom Juni 2023 heißt es, dass das Unternehmen im Jahr 2022 einen Umsatz von 14,5 Millionen US-Dollar mit einer Bruttomarge von 58 Prozent und einem "positiven" Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen oder Ebitda erzielt habe.

Im Brief an die Aktionäre vom Januar dieses Jahres hob Airship einen Auftrag des US-Heimatschutzministeriums in Höhe von 10,9 Millionen US-Dollar hervor. Damals gab das Unternehmen an, dass es einen Auftragsbestand von rund 11,8 Millionen US-Dollar habe, "die im ersten und zweiten Quartal 2024 geliefert und in Rechnung gestellt werden".

Autor: Ingo Kolf, wallstreetONLINE Redaktion