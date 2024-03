Potsdam (dts Nachrichtenagentur) - Brandenburgs Innenminister Michael Stübgen (CDU) hat nach dem mutmaßlichen Brandanschlag auf das Tesla-Werk in Grünheide Konsequenzen angekündigt. Zugleich warf Stübgen den Tätern in der "Bild" (Mittwochsausgabe) "Öko-Terrorismus" vor."Heute wurden bewusst tausende Menschen von der Grundversorgung abgeschnitten und in Gefahr gebracht. Das wird Konsequenzen haben", sagte Stübgen. "Bei Terrorismus gibt es kein Pardon, das gilt auch für Öko-Terrorismus. Der Rechtsstaat wird mit Härte reagieren."Tesla-Chef Elon Musk selbst verurteilte den mutmaßlichen Anschlag und die Täter scharf. Er sagte: "Diese Typen sind eine bizarre Art von Verrückten." Der US-Unternehmer weiter: "Warum sollten Öko-Terroristen ein Umspannwerk niederbrennen, das für Elektrofahrzeuge und die Allgemeinheit genutzt wird?"