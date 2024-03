Die geplante Aufspaltung des Konzerns wird vorerst nicht stattfinden. Stattdessen konkretisiert Bayer seine Sparziele im Zusammenhang mit einer Verschlankung des Managements. Dies wird jedoch Zeit in Anspruch nehmen, was einige Investoren enttäuscht hat, die auf eine schnellere Lösung gehofft hatten.

"Die Strategie lautet also auf Milliardeneinsparungen und Umstrukturierungen anstelle von Aufspaltung und Verkauf einzelner Geschäftsbereiche", kommentiert Jürgen Molnar vom Broker Robomarkets. Eine Aufspaltung wäre aus Aktionärssicht zwar eine gute Option, jedoch nicht um jeden Preis, insbesondere unter Druck nicht, so der Marktstratege. Es stelle sich zudem die Frage, welche Teile des Unternehmens am Ende als "profitabler Rumpf" übrigbleiben werden. Möglicherweise sei es keine schlechte Option, dass der CEO Bill Anderson das Unternehmen zunächst wieder auf Kurs bringen möchte, so Molnar weiter.