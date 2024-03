FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Abkühlungsphase von der Rekordrally am deutschen Aktienmarkt hält auch am Mittwoch an. Vor der Anhörung des US-Notenbankchefs Jerome Powell vor dem US-Kongress bleiben die Anleger in der Defensive. Schlechten Vorgaben von der Wall Street zum Trotz sieht es am Morgen aber danach aus, als könne sich die hiesige Börse auf hohem Niveau behaupten.

Rund eine Stunde vor dem Handelsauftakt signalisierte der X-Dax für den Dax ein leichtes Plus von 0,1 Prozent auf 17 713 Punkte. An den beiden vorangegangenen Handelstagen hatte das Börsenbarometer noch jeweils moderat nachgegeben, damit war auch die Gewinnserie des deutschen Leitindex nach sieben Rekordhochs in Folge gerissen. Am vergangenen Freitag hatte der Dax noch eine historische Bestmarke bei gut 17 800 Punkten erreicht. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 dürfte am Mittwoch ebenfalls mit leichten Aufschlägen starten.