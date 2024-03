LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat Ströer auf "Equal Weight" mit einem Kursziel von 60 Euro belassen. Der Werbekonzern habe 2023 mit Umsatz und operativem Ergebnis (Ebitda) die Erwartungen erfüllt, mit dem Nettoergebnis aber verfehlt, schrieb Analyst Julien Roch in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Aussagen zum Außenwerbegeschäft im ersten Quartal deuteten auf einen guten Jahresstart 2024 hin. Dieses Geschäft sei in Deutschland eines der attraktivsten Werbemodelle, was die Rendite auf den erwarteten Barmittelzufluss aber zum Teil schon widerspiegele./gl/misVeröffentlichung der Original-Studie: 05.03.2024 / 21:31 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.03.2024 / 04:00 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Stroeer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,28 % und einem Kurs von 54,55EUR auf Tradegate (06. März 2024, 08:29 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BARCLAYS

Analyst: Julien Roch

Analysiertes Unternehmen: Ströer

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 60

Kursziel alt: 60

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m