NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Redcare Pharmacy auf "Buy" mit einem Kursziel von 160 Euro belassen. Die Online-Apotheke habe das vergangene Jahr stark beendet und erstmals einen Barmittelzufluss (FCF) ausgewiesen, schrieb der ab sofort für die Aktie zuständige Analyst Martin Comtesse in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Während nun der Fokus auf der seit langem erwarteten Einführung der elektronischen Gesundheitskarte mit NFC-Technik liege, habe das Management einen zuversichtlichen Ausblick gegeben - auch wenn die Zielspannen breit seien./gl/misVeröffentlichung der Original-Studie: 05.03.2024 / 17:51 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.03.2024 / 17:51 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Redcare Pharmacy Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,12 % und einem Kurs von 129,6EUR auf Tradegate (06. März 2024, 08:38 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Martin Comtesse

Analysiertes Unternehmen: Redcare Pharmacy

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 160

Kursziel alt: 160

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m