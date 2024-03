Am Vortag hieß es im Insight: "Hintergrund der Korrektur ist, dass China angekündigt hat seinen Eigenbedarf an Öl zu reduzieren. Die Long-Position um 77,60 Dollar ist weiter gut im Rennen. Der Rücklauf sollte im Bereich um den 10er-EMA bei aktuell 78,30 Dollar und dem 200er-EMA bei aktuell 77,90 Dollar aufgefangen werden. Geht es noch weiter tiefer, wäre ein Kursrückgang zum 50er-EMA bei 77,50 Dollar zu erwarten. Weiterhin gilt, dass so lange WTI über der Ichimoku-Wolke notiert, langfristig mit eher weiter steigenden Kursen zu rechnen ist."

Wie erwartet wurde der Rücklauf im Bereich um den 200er-EMA aufgefangen. Vorbörslich notiert WTI am heutigen Mittwochmorgen bereits wieder leicht höher bei 78,60 Dollar und sollte vor einem weiteren Hochlauf stehen. Wichtig wäre im weiteren Kursverlauf ein nachhaltiger Durchbruch über die Marke von 80 Dollar. In diesem Fall wäre mit einem weiteren Kursanstieg bis 90 Dollar zu rechnen.