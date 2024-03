NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für DHL Group nach Zahlen mit einem Kursziel von 43 Euro auf "Neutral" belassen. Bereinigt um Sondereffekte liege das operative Ergebnis rund 12 Prozent unter dem Marktkonsens, schrieb Analyst Samuel Bland am Mittwochmorgen nach Zahlen. Die Bonner hätten in allen Bereichen schwach abgeschnitten./ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.03.2024 / 07:03 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.03.2024 / 07:03 / GMT