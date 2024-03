Vor Fed-Chef Powell: 3 tote Tech-Generäle!

Vor der heutigen Anhörung von Fed-Chef Powell passiert an den Märkten Erstaunliches: der Nasdaq 100 mit dem größten Tagesverlust seit Oktober 2023 - aber noch wichtiger ist, dass drei der Magnificent 7-Aktien gar nicht mehr "magnificent" sind: Apple, Google und vor allem Tesla. Damit ist die Last auf immer weniger Schulern verteilt, vor allem Nvidia muß nun den Nasdaq halten. Was aber wird Powell heute sagen? Vermutlich wird der Redetext des Fed-Chefs bereits um 14.30 Uhr veröffentlicht, also bereits vor Beginn der Anhörung Powells vor dem US-Abgeordnetenhaus ab 16.00Uhr. Im Fokus heute auch Gold und Bitcoin..

Hinweis aus Video: