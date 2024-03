WIESBADEN (ots) - Umsatz im Dienstleistungsbereich, Jahresergebnis 2023

+2,0 % zum Vorjahr (real)



+2,1 % zum Vorjahr (nominal)



+2,1 % zum Vorjahr (nominal)



Umsatz im Dienstleistungsbereich, Dezember 2023 (vorläufig, kalender- und

saisonbereinigt)





-0,6 % zum Vormonat (real)-0,9 % zum Vormonat (nominal)+0,4 % zum Vorjahresmonat (real)+0,7 % zum Vorjahresmonat (nominal)Der Dienstleistungssektor in Deutschland (ohne Finanz- undVersicherungsdienstleistungen) hat im Jahr 2023 nach vorläufigen Ergebnissen desStatistischen Bundesamtes (Destatis) real (preisbereinigt) 2,0 % und nominal(nicht preisbereinigt) 2,1 % mehr Umsatz erwirtschaftet als im Jahr 2022.Während die realen Umsätze im 1. Halbjahr 2023 gegenüber dem 1. Halbjahr 2022kräftig um 3,5 % stiegen, fiel das Wachstum im 2. Halbjahr 2023 mit einem Plusvon 0,8 % gegenüber dem 2. Halbjahr 2022 moderater aus. Insgesamt erzielte derDienstleistungssektor im Jahr 2023 den höchsten realen Umsatz seit Beginn derZeitreihe im Jahr 2015. Verglichen mit dem Vor-Corona-Jahr 2019 lag er um 5,8 %höher.Reale Umsätze der konsumnahen Dienstleister steigen auf neuen HöchststandDer reale Umsatzanstieg im Dienstleistungssektor im Jahr 2023 ist unter anderemauf die weiter fortschreitende Erholung im Bereich der konsumnahenDienstleistungen zurückzuführen, die ihre Leistungen in erster Linie für privateEndkunden erbringen. Im Jahr 2023 stiegen die realen Umsätze der konsumnahenDienstleister gegenüber dem Vorjahr um 5,6 %. Insbesondere im 1. Halbjahr 2023verzeichneten die konsumnahen Dienstleister mit einem Umsatzplus von 8,7 % einendeutlichen Zuwachs im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. In der zweitenJahreshälfte lag der Anstieg gegenüber dem Vorjahreszeitraum bei 2,9 %. Diekonsumnahen Dienstleistungen waren von den Einschränkungen während derCorona-Pandemie sehr stark betroffen gewesen, hatten aber bereits 2022 fastwieder das Niveau von 2019 erreicht (-0,1 %). Im Jahr 2023 wurde der bisherigeHöchstwert des Jahres 2019 sogar um 5,5 % übertroffen.Unternehmensnahe Dienstleistungsunternehmen ebenfalls mit RekordumsatzDie unternehmensnahen Dienstleister, deren Leistungen vorwiegend von Unternehmenund öffentlichen Stellen oder sonstigen Organisationen in Anspruch genommenwerden, erwirtschafteten 2023 mit einem realen Zuwachs von 1,1 % gegenüber demVorjahr ebenfalls einen neuen Rekordumsatz. Im 1. Halbjahr 2023 verbuchten sieeinen Umsatzanstieg von 2,1 % gegenüber dem 1. Halbjahr 2022, wohingegen derUmsatzanstieg in der zweiten Jahreshälfte mit einem Plus von 0,2 % gegenüber demVorjahreszeitraum nur gering ausfiel. Die unternehmensnahen Dienstleistungen