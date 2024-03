Atlanta, 6. März 2024 (ots/PRNewswire) - Studie über die wahren Kosten von

Compliance im Bereich Finanzkriminalität zeigt, dass Organisationen versuchen,

Kosten zu senken und gleichzeitig die Compliance Anforderungen zu erfüllen.



- Für 98 Prozent der Finanzinstitute in der EMEA-Region sind die Kosten von

Compliance im Bereich Finanzkriminalität gestiegen.

- 81% der Finanzinstitute sind bestrebt, ihre Compliance-Kosten in den nächsten

12 Monaten zu senken.

- Kriminelle nutzen Kryptowährungen, digitale Zahlungen und KI-Technologien für

illegale Aktivitäten





LexisNexis® Risk Solutions hat die Ergebnisse seiner neuesten Studie Die wahrenKosten von Compliance im Bereich Finanzkriminalität - Europa, Naher Osten undAfrika veröffentlicht. Die von Forrester Consulting durchgeführte Studie zeigt,dass die Kosten von Compliance im Bereich Finanzkriminalität für 98 Prozent derFinanzinstitute im Jahr 2023 gestiegen sind. Die Gesamtkosten von Compliance imBereich Finanzkriminalität in der EMEA-Region belaufen sich auf 85 MilliardenUS-Dollar.Finanzinstitute suchen nach Möglichkeiten, ihre Kosten zu senken undgleichzeitig die Compliance Anforderungen zu erfüllen. Von 35 % derFinanzinstitute werden die Verschärfung der Vorschriften zur Bekämpfung derFinanzkriminalität und die Erwartungen der Aufsichtsbehörden als Hauptfaktorenfür den Anstieg von Compliance-Kosten genannt. Für 81 % der Befragten hat dieKostensenkung im Zusammenhang mit Compliance-Programmen in den nächsten 12Monaten Priorität.Die Finanzinstitute sehen sich mit einer wachsenden Arbeitsbelastungkonfrontiert, da die Herausforderung, mit dem komplexen Sanktionsumfeld Schrittzu halten, immer größer wird. Bei 78% der Organisationen in der EMEA-Regionsteigt die Anzahl der Screening-Warnmeldungen mit dem Zahlungsvolumen.Die wichtigsten Ergebnisse der Studie:- Die Personalkosten treiben die Ausgaben der Finanzinstitute in die Höhe undverdeutlichen die erheblichen Investitionen in hochqualifizierte Ressourcen,die zur Erfüllung der strengen Compliance-Anforderungen erforderlich sind. Sohaben 72% der Organisationen in den letzten 12 Monaten einen Anstieg derPersonalkosten für Voll- und Teilzeitbeschäftigte festgestellt, während diePersonalkosten für Schulungen bei 70% der Finanzinstitute gestiegen sind.- Finanzinstitute verzeichneten einen deutlichen Anstieg der Compliance-Kostenim Technologiebereich . Insbesondere die Technologiekosten im Zusammenhang mitNetzwerken, Systemen und Telearbeit sind bei 70% der Organisationen in derRegion gestiegen, und zwar bei 74% der Organisationen im Nahen Osten, 72% inAfrika und 67% in Europa. Außerdem stellten 70 % der Finanzinstitute eine