Bad Segeberg (ots) - Das Unternehmen Starlink, bekannt für seinen Internetzugang

per Satellit, betreibt eigene Satelliten in einer niedrigen Umlaufbahn von etwa

500 Kilometern Höhe - im Gegensatz zu herkömmlichen Anbietern mit 36.000

Kilometern. Diese geringere Höhe reduziert die Signallaufzeit erheblich, wodurch

beeindruckend schnelle Reaktionszeiten für Anwendungen wie den

Internetseiten-Aufbau oder Gaming erreicht werden.



Die jetzt von Filiago vertriebenen Starlink-Businesslösungen bieten nicht nur

schnelle und zuverlässige Internetverbindungen, sondern auch eine revolutionäre

Technologie, die sowohl in urbanen Gebieten als auch in entlegenen Regionen

effektiv ist. Die Bandbreiten von bis zu 350 Mbit/s ermöglichen Unternehmen

bisher unerreichte Geschwindigkeiten für den nahtlosen und effizienten Betrieb

geschäftsrelevanter Anwendungen.







die Bedeutung dieser Partnerschaft mit "Brdy": "Die Starlink-Businesslösungen

eröffnen Unternehmen neue Möglichkeiten in Bezug auf Konnektivität und

Geschwindigkeit. Wir sind stolz darauf, unseren Kunden diese fortschrittliche

Technologie in Kombination mit unserem hervorragenden Kundenservice ab sofort

anbieten zu können."



"Die Starlink-Businesslösung von Filiago resultiert aus dieser Partnerschaft,

mit der wir maßgeschneiderte Lösungen über innovative Technologie anbieten

können," so Wilke weiter. Das Starlink Business Hardware-Kit, ab sofort

erhältlich über filiago.net/starlink, umfasst eine hochmoderne

Satellitenantenne, einen leistungsstarken Router sowie alle erforderlichen

Installationsmaterialien. Diese umfassende Lösung ermöglicht eine einfache

Integration und gewährleistet einen reibungslosen Übergang zu den

Starlink-Businesslösungen. Je nach Anforderungen stellt Filiago vier

unterschiedliche Tarifpakete mit bis zu 350 Mbit/s Download bereit.



