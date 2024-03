Berlin (ots) - Auch wenn acht von zehn deutschen Unternehmen (83 Prozent)

bereits KI im Marketing einsetzen, ist sie noch nicht die ultimative

Marketingassistentin. Das ist ein Ergebnis der Studie "State of Marketing 2024"

(https://offers.hubspot.de/state-of-marketing-2024) des Plattformanbieters

HubSpot (https://www.hubspot.de/) , für den 1.460 Marketingmitarbeitende

weltweit befragt wurden, darunter 100 aus Deutschland. Laut dem Studienreport

nutzen weltweit 64 Prozent der Befragten KI-Tools, 38 Prozent von denen, die es

noch nicht tun, wollen damit im laufenden Jahr beginnen. Deutschland ist bei der

KI-Nutzung im Vergleich mit anderen befragten EMEA-Regionen führend.



Auch für die Zukunft erwarten die Befragten, dass KI im Marketing zum Einsatz

kommt: Sechs von zehn Marketingfachleuten weltweit und in Deutschland (63

Prozent) glauben daran, dass sie sie zukünftig bei den meisten Aufgaben

unterstützen wird. Doch bis KI diese Rolle erfüllen kann, muss nicht nur die

Technologie weiterentwickelt werden; auch Marketingteams müssen noch einige

Barrieren überwinden.





Barriere 1: Integration von KI in den Arbeitsalltag54 Prozent der deutschen Marketingmitarbeitenden fühlen sich überfordert, wennsie daran denken, dass KI-Tools in ihre täglichen Arbeitsprozesse integriertwerden. Weltweit sind es 46 Prozent. Zudem geben 29 Prozent in Deutschland an,dass sich die Tools nur schwer in bestehende Systeme integrieren lassen, 24Prozent räumen ein, es sei herausfordernd, KI in tägliche Arbeitsabläufeeinzubauen.Hier sind die Unternehmen gefragt, diese Probleme zu lösen. Zwei von dreideutschen Marketingfachleuten (63 Prozent) bestätigen, dass ihre Unternehmenbereits neue Mitarbeitende eingestellt haben, deren Aufgabe es ist,Marketingteams bei der KI-Nutzung zu unterstützen (weltweiter Durchschnitt: 40Prozent).Nur 38 Prozent der deutschen Befragten sagen, dass ihre KI-Tools umfassendintegriert seien und sie sie täglich in ihren Arbeitsprozessen nutzen würden.Für etwa ein Drittel (35 Prozent) sind KI-Tools kein wesentlicher Bestandteilder täglichen Arbeitsroutine, sondern kommen nur für ausgewählte Aufgaben zumEinsatz. Weltweit liegt der Anteil derer, die KI in ihre täglichen Prozesseintegriert haben, bei einem Drittel. Rund die Hälfte nutzt sie für einzelnespezifische Aufgaben.Barriere 2: KI-Anwendungsfälle sind noch auf Bestandsinhalte begrenztDie vielfältigen Möglichkeiten, die generative KI bietet, werden vonMarketingteams aktuell nur eingeschränkt genutzt. Die Profis, die KI für dieContent-Creation einsetzen, finden die Technologie besonders hilfreich, um