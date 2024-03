Frankfurt am Main (ots) - Frauen verdienten in 2023 trotz gleicher Qualifikation

Da in der Europäischen Union kürzlich verschiedene Richtlinien zur Bekämpfungder Lohnungleichheit eingeführt wurden, unterstreicht die Analyse denzunehmenden Druck auf die Unternehmen, das Lohngefälle zu verringern. Zu denRichtlinien gehören die "EU Pay Transparency Directive", die am 6. Juni 2023 inKraft trat, und die EU- "Corporate Sustainability Reporting Directive"(CSRD),die im Januar 2023 eingeführt wurde.Dr. Kathrin Schnaufer, Senior Consultant, Rewards bei Mercer, sagte: "DeutscheUnternehmen haben bei ihren Bemühungen, das geschlechtsspezifische Lohngefällezu reduzieren, einige Fortschritte erzielt. Die anhaltenden Lohnunterschiedemachen jedoch deutlich, dass es dringend notwendig ist, geschlechtsspezifischeVorurteile zu bekämpfen. Diese Dringlichkeit wird durch die Einführung vonEntgelttransparenz- und Berichtsstandards durch die Europäische Unionunterstrichen. Mit einem noch nie dagewesenen Zugang zu Daten und Leitlinienhaben Unternehmen heute die einzigartige Chance, einen sinnvollen Wandelvoranzutreiben und wirklich gleiche Bedingungen zu schaffen."Eine unabhängige Analyse, der jährliche Mercer Total Remuneration Survey (https://www.mercer.com/de-de/solutions/talent-and-rewards/rewards-strategy/global-compensation-and-benefits-data/) , der im September 2023 veröffentlicht wurde,ergab, dass in Deutschland ansässige Teilnehmer mit klaren Stellen- undEinstufungsstrukturen weiter fortgeschritten sind, wenn es darum geht,systemische Ungleichheiten zu erkennen und Maßnahmen zur Erreichung vonEntgeltgleichheit zu entwickeln. Dies wirkt sich laut Mercer positiv auf einegerechtere Entlohnung aus und führt zu mehr Lohngerechtigkeit - nicht nur imHinblick auf die Einhaltung von Richtlinien, sondern auch aus dem Bestreben nacheiner fairen und gerechten Vergütung unabhängig vom Geschlecht derMitarbeitenden.Hinweise für RedakteureOffizielle Statistiken über das geschlechtsspezifische Lohngefälle, die in derStudie analysiert wurden, finden Sie hier:https://www.destatis.de/DE/Presse/Pressemitteilungen/2024/01/PD24_027_621.htmlhttps://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Gender_pay_gap_statisticsInformationen zur Mercer-Gesamtvergütungsstudie finden Sie unter: https://www.mercer.com/en-au/solutions/talent-and-rewards/rewards-strategy/global-compensation-and-benefits-data/Ausführliche Informationen zum Gender Pay Gap finden Sie unter: https://www.mercer.com/de-de/about/newsroom/equal-pay-day-2024-mercer-analysiert-gender-pay-gap/Über MercerMercer (http://www.mercer.de/) setzt sich dafür ein, die Zukunft mutig undintelligent zu gestalten - durch die Transformation der Arbeitswelt, einerVerbesserung von Vorsorge- und Investmentlösungen wie auch den Einsatz fürGesundheit und Wohlergehen. Mit annähernd 25.000 Mitarbeitenden in 43 Ländernist Mercer in 130 Ländern tätig. Mercer ist ein Tochterunternehmen von MarshMcLennan (https://www.marshmclennan.com/) (NYSE: MMC), dem führenden globalenAnbieter von professionellen Dienstleistungen zu den Themen Risiko, Strategieund HR - mit einem Jahresumsatz von 23 Mrd. USD und 85.000 Mitarbeitenden. AlsMarktführer hilft Marsh McLennan seinen Kund:innen, in einem immer dynamischerenund komplexeren Umfeld erfolgreich zu agieren. Zur Unternehmensgruppe gehörenauch Marsh (https://www.marsh.com/us/home.html) , Guy Carpenter(http://www.guycarp.com/) und Oliver Wyman(http://www.oliverwyman.com/index.html) . Für weitere Informationen besuchen Sieuns auf http://www.mercer.de/ . Folgen Sie uns auch gerne auf LinkedIn(https://www.linkedin.com/company/mercer-deutschland-gmbh) und X(https://twitter.com/mercer) .Pressekontakt:HENNER ALMST +41 44 256 1082M +41 79 248 4091mailto:HA@FABERCONSULTING.CHFABERCONSULTING.CHZOLLIKERSTRASSE 198008 ZURICH - SWITZERLANDWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/53129/5728929OTS: Mercer Deutschland GmbH