Baierbrunn (ots) - Jörg Mertens folgt zum 1. April 2024 auf Malte von Trotha,

der sich auf das Beteiligungsmanagement fokussiert



" Die Anforderungen an die kaufmännische Aufstellung und Steuerung der

unternehmerischen Aktivitäten unserer Gruppe sind in den letzten Jahren durch

zahlreiche Akquisitionen und Neugründungen deutlich gestiegen. Gleichzeitig

leiten wir als Unternehmensgruppe die nächste Phase ein, um unsere

Wachstumsstrategie im Gesundheitsmarkt weiter voranzutreiben. Mit der

Verstärkung der Geschäftsführung durch Jörg Mertens werden wir diesen Weg

konsequent weiter fortführen ", so Andreas Arntzen, Vorsitzender der

Geschäftsführung der Wort & Bild Verlagsgruppe.



Jörg Mertens (53) verfügt über langjährige Erfahrung in kaufmännischen

Führungspositionen bei internationalen Medienhäusern und wird den erfolgreichen

Aufbau und Wandel der Gruppe weiter vorantreiben. " Wir freuen uns, mit Jörg

Mertens einen erfahrenen Medienmanager mit umfassender kaufmännischer Expertise

für uns gewonnen zu haben, der die strategische Ausrichtung auf Wachstum,

Transformation und Digitalisierung optimal mitgestalten wird", so Andreas

Arntzen.







mit ihrem breiten Spektrum an Qualitätsmedien, Geschäftsmodellen und Standorten

die Potenziale im Gesundheitsmarkt weiter zu erschließen. Ich freue mich sehr

darauf, gemeinsam mit dem Team die Wachstumsstrategie der Verlagsgruppe

konsequent weiterzuentwickeln und die Gruppe für diese nächste Phase sowohl in

wirtschaftlicher als auch in organisatorischer Hinsicht nachhaltig

aufzustellen", so Jörg Mertens.



Malte von Trotha (58) war seit September 2020 zunächst als Interims-CFO und ab

Juni 2021 als Geschäftsführer und CFO der Verlagsgruppe tätig. Er wird zukünftig

als Geschäftsführer für Integrations- und Entwicklungsprojekte im

Beteiligungsportfolio verantwortlich zeichnen. Andreas Arntzen: " Ich danke

Malte von Trotha für die Weichenstellungen im Finanz- und M&A-Bereich, die

wichtig für den zukünftigen Erfolg der Verlagsgruppe sind. "



Zur Person Jörg Mertens: Der Wirtschaftswissenschaftler wirkte vor seinem

Wechsel sieben Jahre bei der DuMont Mediengruppe als kaufmännischer

Geschäftsführer des wachstumsstarken Geschäftsfeldes Business Information. Im

Zuge einer Buy- und Build-Strategie baute er dort neben dem Bundesanzeiger

Verlag u.a. die eigenständige, technologiegetriebene Businessmedien-Gruppe

QUiNFOS auf. In verschiedenen kaufmännischen Führungspositionen bei

internationalen Medienhäusern hat er Wachstums- und Digitalisierungsstrategien Seite 2 ► Seite 1 von 2

