Wien (ots) - Ing. Andreas Kraus, M.Sc. ist Gründer und Geschäftsführer der NDAHolding GmbH, die Agenturleistungen und Unternehmensberatungen anbietet. Um diegroßen Wissenslücken zu schließen, die viele Unternehmer aufweisen, hat derExperte zudem die SMAC - Smart Marketing Academy & Community(https://nda-academy.com/) ins Leben gerufen, die essenzielles Grundwissen undwertvolles Praxiswissen zum Thema vermittelt. Nun startet Andreas Krausgemeinsam mit der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ) mit "Austria's' Young &Wild" eine Veranstaltungsreihe speziell für Jungunternehmer und Neugründer. Wases damit auf sich hat, erfahren Sie hier.In Österreich gibt es jährlich etwa 35.000 bis 40.000 Unternehmensgründungen.Aller aktuellen Schwierigkeiten zum Trotz ist der Gründergeist im Land alsoungebrochen. Jedoch ist gerade die Anfangszeit einer Unternehmensgründung mitzahlreichen Herausforderungen verbunden. Von der Finanzierung über rechtlicheFragestellungen bis hin zur Umsetzung müssen Neugründer etliche Hürdenüberwinden. "Jungunternehmer möchten die Zügel selbst in die Hand nehmen und dieWirtschaft mit ihren Ideen aktiv mitgestalten", erklärt Andreas Kraus(https://www.andreaskraus.at/) , der Gründer und Geschäftsführer der NDA HoldingGmbH (https://nda-agency.com/) und dem Beratungsunternehmen AK Beratung undBeteiligungen GmbH(https://www.linkedin.com/company/ak-beratung-und-beteiligungen-gmbh/about/) ."Neben diesem Engagement, das Neugründer mitbringen, ist jedoch auch das nötigeFachwissen essenziell, um langfristig am Markt erfolgreich sein zu können.Gerade am Anfang gibt es viel zu planen, vorzubereiten und zu beachten. Daherist es ratsam, sich frühzeitig Unterstützung zu suchen, um die Gründung auf einesolide Basis zu stellen.""Ob Branchenwissen, Marketingstrategie(https://nda-agency.com/grundkenntnisse-marketing-marketing-zusammenarbeit/)oder Managementerfahrung: Als Jungunternehmer kann und muss man nicht alleswissen", fährt der Experte fort. "Jedoch sollte man die Bereitschaft mitbringen,sich an externe Spezialisten zu wenden. Das können erfolgreiche Unternehmer,Coaches oder andere Neugründer sein. Indem sich Jungunternehmer frühzeitig einNetzwerk aufbauen, können sie von einem natürlichen Wissens- undErfahrungsaustausch unter Gleichgesinnten profitieren." Andreas Kraus hat essich mit der AK Beratung und Beteiligungen GmbH (http://www.andreaskraus.at)unter anderem zur Aufgabe gemacht, genau diesen Austausch zu fördern: In der2018 gegründeten Agenturgruppe stehen den Kunden(https://nda-agency.com/projekte/) Spezialisten für jeden Fachbereich als