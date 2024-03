BERLIN (dpa-AFX) - Der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) hat angesichts der aktuellen Streikwelle Forderungen nach Änderungen des Streikrechts scharf zurückgewiesen. "Das ist harter ideologischer Kampf, der uns da angesagt wird und das wird auch genau die Antwort geben", sagte die DGB-Vorsitzende Yasmin Fahimi am Mittwoch der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. Das deutsche Streikrecht sei im internationalen Vergleich restriktiv. "Wir haben relativ wenig Streiktage in Deutschland. Im internationalen Vergleich landen wir gerade mal irgendwo im unteren Mittelfeld. Und wir gehen auch sehr verantwortlich damit um."

Fahimi verwies auf Notfallpläne in sensiblen Bereichen, wenn es zu Arbeitskampfmaßnahmen kommt. Zudem gebe es Ankündigungen, sodass sich Menschen darauf einstellen könnten. "Es gibt also überhaupt gar keine Not, in das Streikrecht einzugreifen. Es sei denn, man will in Wahrheit etwas anderes: Nämlich die Augenhöhe, die das Streikrecht schafft, zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern abzuschaffen und damit Lohnforderungen zum allgemeinen kollektiven Betteln zu machen und das wird unseren vollen Widerstand finden."